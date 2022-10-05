В Витебске школьница попала под машину, девочка в больнице
Вечером 5 октября легковушка сбила на «зебре» 15-летнюю девочку.
Школьница переходила Ленинградскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 19-летний водитель легкового автомобиля «Lada» совершил на нее наезд.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, «скорая» доставила девочку в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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