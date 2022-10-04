В Витебске проведут субботник

ННВ • 04/10/22 16:27 • Падзеі

15 октября в Витебске состоится городской субботник.



Субботник проводится для благоустройства и наведение порядка в городе, а также завершения подготовки городской инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

Администрации районов Витебска совместно с руководителями организаций всех форм собственности, учебных заведений, командирами воинских частей и подразделений на территории города должны организовать работу по наведению порядка на собственных и прилегающих, а также закрепленных территориях, уведомляет горисполком.

Деньги, суммы которых определяют сами работники, заработанные в день проведения субботника, в том числе и на рабочих местах, перечисляются на счет Витебского городского исполнительного комитета BY 40 АКВВ 3641 З010 0058 5200 0000 в Витебском областном управлении № 200 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», БЖ AKBBBY2X, УНП 300200386.

Эти средства должны использовать на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на благоустройство, приобретение и ремонт малых архитектурных форм, озеленение, проведение городских, областных, республиканских мероприятий, развитие культурного и туристического потенциала города, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и развитие Витебска.