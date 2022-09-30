В больнице умерла женщина, обгоревшая в колхозном вагончике в Городокском районе
Утром 29 сентября в больнице умерла 54-летняя сельчанка, пострадавшая во время пожара в КУСХП имени Свердлова в Городокском районе.
Пожар произошел около 0:55 у деревни Меховое, загорелся расположенный в поле деревянный вагончик пастуха. Находившая в нем женщина, пришедшая в гости, получила ожоги на 90% площади тела и была госпитализирована.
Спустя восемь часов, не смотря на усилия медиков, сельчанка умерла в больнице от полученных во время пожара травм, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: