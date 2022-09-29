В Витебске посадили россиянина за незаконный въезд в Беларусь

Сяржук Серабро • 29/9/22 22:21 • Турызм

Год лишения свободы получил 38-летний гражданин Российской Федерации, приехавший в Беларусь несмотря на запрет въезда в страну до 2024 года.



Россиянина задержали пьяным за совершение административного правонарушения, во время разбирательства в участке белорусские силовики обнаружили в паспорте иностранца несколько штампов о высылке его из Беларуси.

Как оказалось, мужчину два раза судили по статье 371-2 УК, последний раз его выдворили из нашей страны 13 апреля.

В результате россиянина поместили под стражу, а 17 августа суд Первомайского района города Витебска на основании статьи 371-2 УК приговорил его к 1 году лишения свободы. Кроме того, иностранца буду принудительно лечить от хронического алкоголизма, сообщает городская прокуратура.