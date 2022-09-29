Новое «дело врачей» в Витебске: медиков обвинили в получении незаконных доплат за COVID-19

Сяржук Серабро • 29/9/22 16:24 • Здароўе

Два уголовных дела возбуждены в отношении витебских медиков, которые по версии прокуратуры незаконно получили более 11 тысяч рублей надбавок за работу в условиях COVID-19.



Процессуальные решения приняты по результатам изучения материалов управления УДФР КГК Республики Беларусь по Витебской области.

Согласно этим материалам, схема хищения заключалась в том, что заведующие отделений учреждений здравоохранения областного центра, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учета отработанного времени, вносили в них недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх установленной нормы.

Это позволило им необоснованно получить заработную плату, в том числе доплаты за работу с больными COVID-19, выплачиваемые согласно указу от 16 апреля 2020 года, в размере не менее 11 600 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Действия врачей квалифицированы прокуратурой Витебской области квалифицировала противоправные действия по части 1 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебным положением. Санкции этой статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.

Прокуратура области продолжит проверки с целью выявления аналогичных фактов и в других медучреждениях региона.