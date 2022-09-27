В Орше нашли почти 2 кг ртути

ННВ • 27/9/22 20:41 • Экалогія

28 августа в одном из гаражей в Орше нашли почти два килограмма ртути.



Были обнаружены две герметичные емкости со ртутью: резиновая объемом 0,27 литра и стеклянная — 0,015 литра. Общая масса ядовитого металла составила 1,82 килограмма.

Ртуть была найдена в гараже 45-летнего оршанца на территории гаражного кооператива «Спектр» на Советской улице, 29Б.

Спасатели, которых вызвали к месту находки, изъяли опасное вещество для дальнейшей утилизации, сообщается пресс-службой МЧС.