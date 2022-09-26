Оршанец прятал марихуану у обезьяны в вольере

ННВ • 26/9/22 22:36 • Крымінал

Чтобы найти четверть килограмма наркотиков, спрятанных жителем Орши, силовиком пришлось залезть к обезьяне в вольер.



Ранее судимого 54-летнего оршанца стали подозревать в том, что он «барыжит» наркотиками. Однако оперативники даже предположить не могли, где он хранит «травку».

Во время обыска в частном доме, наркотики нашли в вольере, где жила принадлежащая оршанцу обезьяна.

Эксперты установили, что вес изъятой партии составляет почти 250 граммов. Как предполагают оперативники, опасное наркотическое вещество в дальнейшем подозреваемый собирался реализовать, пишет сайт УВД Витебского облисполкома.

В результате владелец обезьянки был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело. О дальнейшей судьбе примата не сообщается.