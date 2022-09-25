Сильнее всего подорожали автомобили, рис и билеты на поезда — статистика за август

Сяржук Серабро • 25/9/22 23:18 • Эканоміка

За год потребительские цены в Витебской области выросли на 17,6%.



В минувшем августе, по сравнению с этим же месяцем 2021 года, продовольственные товары стоили на 17,5% больше, непродовольственные — на 17,6%, а услуги — на 11,9%.

С начала года при этом цены на продукты выросли на 12,4%, на непродовольственные товары — на 14,9%, а на услуги — на 9,3%.

В августе по сравнению с июлем статистика отметила падение цена на продовольственные товары на 0,5%, непродовольственные товары, однако, за месяц подорожали на 2,1%, услуги — на 0,1%.

При этом среди продуктов цены на рис выросли на 4,6%, а цены на фрукты упали на 7,5%, а на овощи и вовсе на 30,1%. В группе непродовольсвенных товаров рост цен за месяц на автомобили составил 11,5%, на хозяйственное мыло — 6,6%. Также в августе сильно подорожали услуги железной дороги — сразу на 8,1%.