В Городок закупили новые автобусы, но пожилые люди ими практически не могут пользоваться

ННВ • 24/9/22 2:55 • Грамадства

Новый общественный транспорт в Городке вызвал негодование у пожилых людей и людей инвалидностью — из-за особенностей конструкции эта категория пассажиров практически не может пользоваться этими автобусами.



В новых автобусах дверь салона открывается вручную, а это создаёт неудобство и затрачивает время на остановках, что может задерживать транспорт и сбивать его расписание. Кроме того, в салоне не предусмотрены поручни, т. к. они рассчитаны только на 15 сидячих мест. А пол с высоким выступом становится серьёзной преградой для людей с ограниченными возможностями, такая информация была озвучена на встрече с начальником колонны автомобильной г. Городка ОАО «Витебскоблавтотранс» Еленой Яскевич в отделении дневного пребывания для инвалидов ОДПИ ТЦСОН.

— Эти автобусы совершенно не предусмотрены для поездок по городу, особенно для пожилых граждан и людей с инвалидностью, — председатель правления ОО «БелоОИ» Вячеслав Ильин.

После этой встречи в Городке через месяц должны начать курсировать 2 низкопольных автобуса.На каждом маршруте будут работать кондукторы, которые смогут оказать помощь людям с ограниченными возможностями.