На 5000 коров стало меньше в Витебской области с начала года

Сяржук Серабро • 24/9/22 19:46 • Эканоміка

За восемь месяцев 2022 года поголовье коров в Витебской области сократилось на 5000 животных.



На начало года в сельскохозяйственных организациях северного региона Беларуси насчитывалось 188 200 коров, а к началу осени осталось только 183 200 буренок.

Самое катастрофическое сокращение коровьего стада на Витебщине произошло весной, однако, и летом, в разгар пастбищного сезона, выбытие животных продолжилось и ежемесячное сокращение составляло по 200 голов.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях смогли надоить 515 100 тонн молока, что на 6,2% меньше прошлогодних результатов.

Все поголовье КРС Витебщины на 1 сентября насчитывало 522 000 животных, за три летних месяца оно сократилось на 2100, только за август — на 1700.