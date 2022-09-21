В Витебске начинают включать отопление

Зоя Машэка • 21/9/22 22:38 • Здароўе

С 21 сентября в Витебске начали включать отопление. Кому тепло подадут раньше всего?



Отопительный сезон стартует одновременно по всей области, в первую очередь подключение отопления производится к объектам социальной сферы. Такое решение приняла областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения.

Таким образом, сначала батареи начнут греть в больницах, учреждениях социального обеспечения, детских садиках и школах, а кроме того — в музеях, государственных архивах, библиотеках и театрах.

На сегодняшний день всем этим потребителям уже обеспечена возможность подключения отопления.

Следующим этапом пройдет подача тепла в жилые дома, гостиницы и общежития региона.

И только в третью очередь будут подключены общественные и административные здания, промышленные предприятия и прочие организации, об этом сообщает сайт «Витебскэнерго».

Отметим, что за последние восемь дней среднесуточная температура опускалась ниже 10 градусов Цельсия только 19 сентября.

В прошлом году отопление на Витебщине включили также с 21 сентября, но тогда этому предшествовали пять дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов.