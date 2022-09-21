Безработный пытался покончить с собой в Полоцком районе

Зоя Машэка • 21/9/22 17:31 • Здароўе

Вечером 20 сентября помощь спасателей потребовалась молодому парню, пытавшемуся совершить суицид в городском поселке Ветрино Полоцкого района.



В 21:51 в МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который нанес себе раны при попытке суицида.

Прибывший на вызов экипаж пожарных обнаружил в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома молодого человека с несколькими резаными ранами левого предплечья.

Спасатели наложили давящую повязку на поврежденную руку парня, после этого его госпитализировали, сообщается пресс-службой МЧС.