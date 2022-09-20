В Витебске суд не признал пикетированием бело-красно-белые магнитики на холодильнике

Сяржук Серабро • 20/9/22 22:58 • Палітыка

Витеблянина Сергея Сесицкого обвинили несанкционированном пикетировании из-за бело-красно-белых магнитиков на дверце холодильника. 20 сентября суд рассмотрел это дело.



Напомним, что Сергей Сесицкий в августе был задержан по подозрению в оскорблении президента, в рамках уголовного дела дома у него произошел обыск, во время которого изъяли три бело-красно-белых магнитика с дверцы холодильника и чехол для телефона с гербом «Погоня», который хранился в тумбочке.

Из Следственного комитета информацию переслали в Октябрьский РОВД, для проверки по факту возможного административного правонарушения. 7 сентября Сесицкого вызвали в райотдел, составили протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 24.23 КоАП и продержали трое суток в ИВС.

Дело рассматривал судья Цариков, недавно посадивший журналистку Татьяну Матвееву на 8 суток за бело-красно-белые полоски на аватарке в facebook. На суде Сергей Сесицкий признал, что магнитики и чехол с символикой находились в его квартире, однако не признал, что этим он проводил пикет. Цариков, в свою очередь, отметил, что материалы дела об административном правонарушении не содержат сведений ни о том, в каком месте проводилось несанкционированное мероприятие, ни о том, как Сесицкий публично демонстрировал неустановленному кругу лиц магнитики на двери своего холодильника.

Поскольку же стать 24.23 предусматривает публичное выражение своей позиции, то судья посчитал недоказанным совершение Сергеем Сесицким административного правонарушения, в связи с чем производство дела было прекращено за недоказанностью вины.