Женщина на мотовелосипеде врезалась в лося в Чашникском районе

ННВ • 19/9/22 19:28 • Экалогія

17 сентября в Чашникоском районе женщина, ехавшая на велосипеде с мотором, пострадала в результате столкновения с лосем.



Около 10:00 в районную больницу с травмами доставили 47-летнюю жительницу деревни Латыголичи.

Как позже выяснилось, сельчанка ехала на велосипеде с подвесным двигателем и в районе деревни Рудное совершила наезд на внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В результате столкновения животным женщина получила травмы и ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.