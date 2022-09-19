Женщина на мотовелосипеде врезалась в лося в Чашникском районе
17 сентября в Чашникоском районе женщина, ехавшая на велосипеде с мотором, пострадала в результате столкновения с лосем.
Около 10:00 в районную больницу с травмами доставили 47-летнюю жительницу деревни Латыголичи.
Как позже выяснилось, сельчанка ехала на велосипеде с подвесным двигателем и в районе деревни Рудное совершила наезд на внезапно выбежавшего на дорогу лося.
В результате столкновения животным женщина получила травмы и ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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