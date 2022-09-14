В колхозе под Витебском за лето сдохло несколько десятков голов КРС. Под суд пойдут ветврач и зоотехник, скрывшие это

Ігар Арцюх • 14/9/22 23:29 • Эканоміка

Уголовное дело за сокрытие падежа КРС возбудили в отношении ветврача и зоотехника одного из сельхозпредприятий Витебского района.



По данным милиции, с июня по август в этой сельскохозяйственной организации пало несколько десятков голов крупного рогатого скота.

При этом 44-летний ветеринарный врач и 37-летняя зоотехник, совершив подлог, скрыли падеж почти 70-ти животных.

Махинации должностных лиц с учетом были выявлены в ходе проверки, которую осуществили сотрудники по борьбе экономическими преступлениями, в отношении колхозников возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.