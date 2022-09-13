Директор витебской гимназии №2 награжден медалью

Сяржук Серабро • 13/9/22 0:32 • Адукацыя

Медали «За трудовые заслуги» удостоен директор гимназии №2 Витебска Константин Киселев.



Педагог награжден за многолетний плодотворный труд и заслуги в образовании, говорится в указе, который 9 сентября подписал Александр Лукашенко.

Константину Киселеву 41 год, он родился в Витебске в семье учителя истории и редактора витебского телевидения. Окончил ВГУ по специальности «Учитель русского языка и литературы, белорусского языка и литературы»; аспирантуру в этом же университете по специальности «Русская литература», а также Академию последипломного образования по специальности «Менеджмент в сфере образования». Гимназией №2 Киселев руководит уже более тринадцать лет.

Ранее Константин Киселов был нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь», в 2016 году его удостоили почетного звания «Человек года Витебщины – 2016». Педагог имеет высшую квалификационную категорию учителя.