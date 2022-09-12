Больше года милиция не может установить обстоятельства смерти мужчины, чье тело нашли возле АЗС на трассе М3

ННВ • 12/9/22 20:11 • Здарэнні

УВД Витебского облисполкома по-прежнему устанавливает обстоятельства гибели Ивана Щепанского, чье тело нашли больше года назад нашли в Докшицком районе.



Как сообщали «ННВ», скелетированные останки неизвестного мужчины нашли в 50 метрах от 89-го километра автодороги М-3 «Минск-Витебск» неподалеку от АЗС у деревни Веретеи 12 августа 2021 года. Позже было установлено, что останки принадлежат Щепанскому Ивану Анатольевичу, 1984 года рождения. Погиб он, вероятнее всего, еще в 2020 году.

В момент смерти Щепанский был одет в ботинки (берцы) на шнуровке черного цвета, курткцу защитной расцветки зеленого цвета на металлическом замке «молния», фуфайку черного цвета с надписью спереди слева «THE NORTH FACE», фуфайку красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди «AQUACITY», брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета.

По информации силовиков, он не имел постоянного места жительства и занимался бродяжничеством. Смарта по август 2020 года Иван Щепанский работал в одном из подсобных хозяйств Витебской области, после чего решил пешком отправиться в Чериковский район (Могилевская область).