Трактор задавил 82-летнего мужчину, когда тот загонял его в гараж
10 сентября в Браславском районе 82-летний пенсионер погиб, когда пытался загнать трактор в гараж.
По информации ГАИ, престарелый мужчина задним ходом загонял трактор «Т-25» в хозпостройку, но не рассчитал габариты строения. В результате старика зажало трактором в дверном проеме постройки.
Пенсионер получил тяжелые травмы от которых погиб на месте происшествия.
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