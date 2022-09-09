Мама с маленькой дочкой попали под авто на переходе в Витебске, они в больнице

Іван Дзедушкін • 09/9/22 17:55 • Здароўе

7 сентября в Витебске легковушка сбила 24-летнюю женщину с 3-летним ребенком, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Вечером 54-летняя женщина на автомобиле «Toyota» при объезде рейсового автобуса, высаживавшего пассажиров на остановочном пункте в районе дома №53 по 4-й Задорожной улице, совершила наезд вышедших на «зебру» маму и её маленькую дочь.

После этого сбившая пешеходов легковушка столкнулась с припаркованной «Аudi».

В результате наезда пешеходы получили травмы. И женщину, и ребенка, пострадавших в ДТП, пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.