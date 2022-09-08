В Витебской области дорожают дома престарелых и услуги сиделок

Сяржук Серабро • 08/9/22 15:55 • Грамадства

Витебский облисполком повысил тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания.



Согласно решению от 30 августа, подписанному Александром Субботиным, вносятся изменения в тарифы, установленные в мае прошлого года.

Так, теперь услуги ТЦСОН (за исключением услуг сиделки, услуг дневного присмотра в форме социального обслуживания на дому) будут стоить 75 копеек за час, а услуги сиделки и услуги дневного присмотра в форме социального обслуживания на дому — 1 рубль 16 копеек. Прежние тарифы составляли 71 копейку (вырос на 5,6%) и 1 рубль 9 копеек (вырос на 6,4%) соответственно.

Предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в форме стационарного социального обслуживания, установлены следующие:

дом-интернат (отделение) для престарелых и инвалидов – 33 рубля 18 копеек за сутки;

психоневрологический дом-интернат (отделением) для престарелых и инвалидов – 27 рублей 86 копеек за сутки;

домом-интернатом для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития – 39 рублей 96 копеек за сутки.

Эти тарифы выросли примерно на 1,1%.

Сутки в отделении круглосуточного пребывания территориального центра социального обслуживания населения теперь обойдется 28 рублей 40 копеек вместо 28 рублей 6 копеек, тариф вырос примерно на 1,2%.