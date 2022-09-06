Два человека утонули в Витебской области с начала сентября

Зоя Машэка • 06/9/22 15:07 • Здароўе

За пять дней сентября в Витебской области утонули два человека.



По данным ОСВОД 2 сентября в Глубоком в водоеме у дома №4 на Комсомольской улице обнаружили тело 46-летнего мужчины, об этом случае «ННВ» сообщали. В тоже же день в Новополоцке из Двины извлекли тело 82-летней старушки.

Причины и обстоятельства гибели этих людей еще устанавливаются.

Всего за 2022 год по состоянию на 5 сентября в Витебской области утонули 46 человек, двое из них — дети.