Коровье стадо Витебщины продолжает неумолимо сокращаться

Сяржук Серабро • 05/9/22 17:30 • Эканоміка

В сельхозорганизациях Витебской области на 1 августа оставалось 183 400 коров.



С начала года поголовье коров в регионе сократилось на 4800 животных, при этом за июнь и июль — на 400 голов.

В пастбищный период темпы выбытия скота удалось значительно сократить, например, весной стадо уменьшилось на 3100 коров.

Поголовье крупного рогатого скота в Витебской области при этом сократилось до 523 700 животных, тогда как на начало лето насчитывалось 524 100 голов.

Год назад на эту дату в хозяйствах Витебщины количество скота было больше на 4500 коров и 10 700 голов КРС в целом.