В витебском кафе парню прищемило палец столом, пришлось вызывать МЧС

Зоя Машэка • 04/9/22 15:55 • Здароўе

3 сентября помощь спасателей потребовалась 23-летнему бармену кафе «Йоки» на улице Суворова в Витебске, которому зажало палец раскладным столом.



В своеобразный капка попало три пальца левой руки молодого человека, до приезда подразделений МЧС он смог освободить два пальца руки самостоятельно, а один палец извлечь не получилось.

Пожарным пришлось распилить металлические конструкции стола бензорезом, только после этого удалось полностью освободить конечность пострадавшего, сообщается пресс-службой МЧС.

После этого бармена осмотрели медики и госпитализировали его в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.