Эта ночь в Витебске была самая холодная за все время наблюдений
Суточный рекорд минимума температуры побит в Витебск 4 сентября.
Зафиксированная на метеостанции областного центра минимальная температура составила всего +1,3 °C, что на 0,2 градуса ниже рекордного температурного минимума, установленного в 1997 году.
В Езерище при этом этой ночью столбик термометра опустился практически до нулевой отметки.
По прогнозам в ночь с 4 на 5 сентября в Витебской области снова ожидаются заморозки, местами температура может опускаться до -2 °C.
За три дня начала сентября фактическая температура в Витебске ниже нормы на 4,7 °C, среднесуточная температура не превышает +11 °C.
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