Три коровы утонули в яме с битумом в Городокском районе
Во время кочевки стада в Городокском районе 4 коровы упали в яму с битумом, спасти удалось только одну.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Шабаны. По предварительной версии, стадо КРС перегоняли с одного пастбища на другое. Четыре коровы при этом попали в яму, в которую много лет назад сливали битум.
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Из-за установившейся в то время жаркой погоды битум расплавился, и попавшие в него колхозные коровы увязли.
Пастухам, сопровождавшим стадо, удалось освободить битумной жижи только одну корову, а три остальные погибли.
По факту гибели КРС Городокский РОВД проводит проверку, которая установит все обстоятельства случившегося, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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