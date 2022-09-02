Два человека пострадали в ДТП в Чашникском районе

ННВ • 02/9/22 22:59 • Здарэнні

Вечером 2 сентября в Чашникском районе «Mercedes» вылетел в кювет, пострадали два человека.



59-летний водитель легковушки на 5-м километре автодороги «Новолукомль-Старые Лавки-Старожевичи» не справился с управлением и съехал в кювет, там его «Mercedes» врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир получили травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.