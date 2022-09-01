В Витебске задержали водителя «BMW», который пьяным вез ребенка на первый звонок
1 сентября витеблянин пьяным вез ребенка на школьную линейку, его задержала ГАИ.
Примерно в 7:30 сотрудникам ГАИ областного центра поступила информация о том, что за рулем «BMW» находится нетрезвый водитель.
На место выехал экипаж, который задержал водителя, еще не успевшего выехать из двора.
Как позже покажет медицинское освидетельствование, в выдыхаемом 44-летним мужчиной воздухе концентрация паров абсолютного этилового спирта превысила 2 промилле, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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