-6100 — экономически активное население Витебщины продолжает сокращаться

Сяржук Серабро • 01/9/22 16:51 • Эканоміка

В июле продолжилось сокращение экономически активного населения Витебской области.



По сравнению с июнем, в июле количество занятых в экономике региона людей сократилось на 500 человек и достигло 464 800. С начала года сокращение экономически активного населения составило 6100 человек.

На 1 августа уровень безработицы в Витебской области составлял 0,3%, тогда как в июле — 0,1%. Средняя продолжительность безработицы в регионе во втором полугодии находится на уровне 2,5 месяцев.