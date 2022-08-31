В Оршанском районе произошел пожар на молочно-товарном комплексе, поврежден коровник, сгорело 9 т соломы
30 августа в деревне Прокшино Оршанского района произошел пожар на территории МТК «Торговцы» селикционно-гибридного центра «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП».
Примерно в 16:50 загорелись рулоны с соломой урожая 2022 года. До приезда пожарных работники хозяйства смогли вывести из коровника 142 головы крупного рогатого скота.
В результате пожара в коровнике была повреждена крыша, огнем уничтожены 9 тонн соломы. Люди и животные на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.
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