В Оршанском районе произошел пожар на молочно-товарном комплексе, поврежден коровник, сгорело 9 т соломы

ННВ • 31/8/22 15:31 • Здарэнні

30 августа в деревне Прокшино Оршанского района произошел пожар на территории МТК «Торговцы» селикционно-гибридного центра «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП».



Примерно в 16:50 загорелись рулоны с соломой урожая 2022 года. До приезда пожарных работники хозяйства смогли вывести из коровника 142 головы крупного рогатого скота.

В результате пожара в коровнике была повреждена крыша, огнем уничтожены 9 тонн соломы. Люди и животные на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.