Расходы витеблян растут быстрее доходов

Сяржук Серабро • 31/8/22 22:43 • Эканоміка

Рост расходов домашних хозяйств Витебской области обгоняет рост их доходов.



Согласно официальной статистике , во втором квартале 2022 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 593 рубля в месяц, при этом расходы составляют 1517 рубле 20 копеек.

Как видим, расходы домашних хозяйств превышают 95% от их располагаемых доходов.

По сравнению с последним кварталом прошлого года расходы выросли на 174 рубля 60 копеек, а доходы — только на 168 рублей 70 копеек. Во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом расходы домашних хозяйств увеличились на 7,8%, а их располагаемые ресурсы — на 6,6%.

В структуре расходов во втором квартале 41% приходится на продукты питания (41,1% в первом квартале), 31,1% на непродовольственные товары (33,4%) и 25,1% на оплату услуг (22,7%).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров – 31,1%, на оплату услуг – 25,1%.