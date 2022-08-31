Оршанского авторитета, вымогавшего 70 000 долларов, посадили на 12 лет

Іван Дзедушкін • 31/8/22 23:16 • Крымінал

30 августа в Орше вынесли приговор 40-летнему жителю Орши, имевшему в криминальных кругах статус «авторитета», которого задержали в конце прошлого года за вымогательство.



Суд установил, что обвиняемый в поселке Высокое Оршанского района требовал от потерпевшего П. передачи ему 70 000 долларов США, при этом нанес бизнесмену побои, а также угрожал зарубить его топором. Также «авторитет» пытался повредить топором автомобиль потерпевшего.

В период с января 2019 года по декабрь 2021 года подсудимый предъявлял потерпевшему К. требования о передаче ему не менее 7400 долларов США, при этом угрожал применением насилия, а также оглашением компромата.

Также, в период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года предъявлял потерпевшему П. требования о регулярной выплате ему не менее 100 долларов США в будущем на постоянной основе, угрожая применением к нему насилия, а также раскрытием компромата.

А в период с ноября по декабрь 2021 года по данным судам «авторитет» требовал у потерпевшего С. отдать ему 5000 долларов США, также угрожая компроматом.

Судом Оршанского района и города Орши мужчина был признан виновным в вымогательстве части 2 и части 3 статьи 208 УК. По совокупности «авторитета» приговорили к 12 годам лишения свободы лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в сумме 10 000 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.