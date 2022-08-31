Легковушка влетела в опору моста в Толочинском районе, погибла женщина

Іван Дзедушкін • 31/8/22 14:26 • Здарэнні

30 августа смертельное ДТП произошло в Толочинском районе, где легковое авто врезалось в опору моста.



Около 17:00 на 503-м километре автодороги М-1 48-летний водитель автомобиля «Lada» уснул за рулем. После этого легковушка съехала на разделительную полосу и столкнулась с опорой моста.

В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летняя пассажирка авто получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Не смотря на усилия медиков, она умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.