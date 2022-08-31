К концу лета на Витебщине утонули 44 человека
По состоянию на 29 августа в Витебской области утонули 44 человека, из них 2 детей.
За последнюю неделю утонули три человека. Обстоятельства гибели двоих сообщает ОСВОД: 26 августа в Миорах в реке Мерица утонул 61-летний мужчина, это произошло из-за нарушения правил безопасности; в тот же день в Лепеле утопленник был обнаружен в Лепельском озере, им оказался 32-летний мужчина.
Из 44 человек, погибших от утопления в Витебской области с начала 2022 года, 30 человек утонули за три летних месяца. В 2021 году за восемь месяцев на Витебщине утонули 77 человек.
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