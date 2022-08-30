Дорожный рабочий погиб в результате наезда в Толочинском районе
29 августа на трассе М-1 в Толочинском районе погиб дорожный рабочий, занимавшийся ремонтом шоссе.
Примерно в 15:20 ехавший на микроавтобусе «Fiat» в сторону Минска водитель совершил наезд на 50-летнего мужчину, который на проезжей части занимался дорожными работами на 520-м километре трассы.
В результате наезда дорожный рабочий от полученных травм умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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