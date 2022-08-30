Дорожный рабочий погиб в результате наезда в Толочинском районе

• 30/8/22 22:01 • Здарэнні

29 августа на трассе М-1 в Толочинском районе погиб дорожный рабочий, занимавшийся ремонтом шоссе.
Внимание! ДТП!

Примерно в 15:20 ехавший на микроавтобусе «Fiat» в сторону Минска водитель совершил наезд на 50-летнего мужчину, который на проезжей части занимался дорожными работами на 520-м километре трассы.

Дорожный рабочий погиб в результате наезда в Толочинском районе. Фото ГАИ

В результате наезда дорожный рабочий от полученных травм умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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