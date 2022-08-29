За сокрытие падежа 68 голов КРС в Городокском районе осудили троих человек

Ігар Арцюх • 29/8/22 16:08 • Эканоміка

На одном из предприятий АПК Городокского района скрыли падеж 68 голов КРС, под суд попали три человека.



Согласно материалам дела, подсудимый занимая различные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года совместно с ветеринарными врачами этого же предприятия вносил заведомо ложные сведения и записи в официальные документы.

В результате противоправных действий обвиняемых уменьшены показатели падежа КРС на 68 голов, делали это чтобы избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности, скрыть неудовлетворительную организацию работы по сохранности поголовья КРС, исказить реальное положение дел в хозяйстве.

Суд над руководителем и двумя ветврачами проходил в формате выездного заседания. Всем троим инкриминировали служебный подлог.

В результате на основании части 1 статьи 427 УК руководителя приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого, а двух ветеринарных врачей — 1 году 3 месяцам, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.