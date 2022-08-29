Третий температурный рекорд побит в Витебске, ему более полусотни лет

Сяржук Серабро • 29/8/22 16:59 • Экалогія

28 августа в Витебске синоптики опять зафиксировали рекордно высокую температуру.



Предыдущий раз суточный температурный рекорд для этого дня был установлен в 1968 году, когда температура атмосферного воздуха в Витебске достигла +28,5 °C. В этом году столбик термометра поднялся до отметки +29,2 °C.

Это уже третий температурный рекорд подряд, зафиксированный в Витебске в конце августа. До этого рекордные максимумы отмечались 26 и 27 августа.

Фактическая температура месяца по данным наблюдений составила +21,1 °C. Отклонение от нормы достигло +3,2 °C.