Витебскую журналистку Татьяну Матвееву осудили на 8 суток ареста, перед началом суда на ней задержали Бориса Хамайду

Сяржук Серабро • 26/8/22 15:49 • Палітыка

25 августа в Витебске за аватарку в соцсетях судили журналистку Татьяну Матвееву, судья Цариков постановил подвергнуть ее административному аресту на 8 суток.



Суд посчитал журналистку виновной в нарушении порядка проведения массовых мероприятий — статья 24.23 КоАП. Милиция обнаружила в архиве аватаров аккаунта Матвеевой в Facebook фото с наложенными на него бело-красно-белой полосой и цитатой Янки Купалы «Людзьмі звацца».

Несмотря на то, что эта аватарка находилась в архиве и, чтобы ее увидеть, необходимо было туда специально зайти, и милиция, и суд расценили это как публичное высказывание своих общественно-политических взглядов и посчитали несанкционированным пикетированием.

В результате Владимир Цариков осудил Татьяну Матвееву на 8 суток ареста. Напомним, что после ареста 28 июля журналистка отсидела 72 часа, так что ей остается еще 5 суток. Татьяну взяли под стражу после вынесения постановления суда.

Перед началом процесса в здании Октябрьского суда был задержан Борис Хамайда, у которого милиция заметила медальон с изображением Погони. Что крамольного в символе, который является официальным гербом Витебской области, не ясно.