В Витебске изнасиловали 14-летнюю школьницу

Іван Дзедушкін • 26/8/22 16:27 • Крымінал

14-летняя жительница Витебска познакомилась с 28-летним парнем на «вписке», их вторая встреча закончилась изнасилованием в лесу.



По данным милиции, жертва и абъюзер познакомились на молодежной вечеринке в формате так называемой «вписки». Пати проходило на квартире и лесо-парке.

На следующий день девочка опять встретилась с новым знакомым — они отправились в лесо-парк искать его утерянные ключи. Там мужчина под угрозой ножа заставил школьницу вступить с ним в интимную связь.

После того девочка написала заявление в милицию, подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за изнасилование заведомо несовершеннолетней.

При этом у силовиков есть подозрения, что задержанный парень может быть причастен к аналогичным преступлениям. Его жертвам предлагают обратиться в милицию.