В Новополоцке девочка пробила ногу рычагом тормоза велосипеда

• 26/8/22 23:24 • Здароўе

25 августа в Новополоцке девочка упала, катаясь на велосипеде, в ее бедро вонзилась ручка тормоза.
В Новополоцке девочка пробила ногу рычагом тормоза велосипеда. Фото МЧС

На помощь ребенку вызвали спасателей. Они обнаружили, что девочка вместе велосипедом лежит на пешеходной дорожке возле многоквартирного дома. Тормозная ручка пронзила кожу на правом бедре школьницы и застряла в ноге.

Пожарные помощи диэлектрических ножниц и других подручных средств откусили тормозные тросики, отсоединили руль от велосипеда и вместе с ним передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи, которые приехали раньше, но не могли забрать девочку из-за мешавшего велосипеда.

Пострадавшую госпитализировали в Новополоцкую городскую центральную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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