В Новополоцке девочка пробила ногу рычагом тормоза велосипеда

Зоя Машэка • 26/8/22 23:24 • Здароўе

25 августа в Новополоцке девочка упала, катаясь на велосипеде, в ее бедро вонзилась ручка тормоза.



На помощь ребенку вызвали спасателей. Они обнаружили, что девочка вместе велосипедом лежит на пешеходной дорожке возле многоквартирного дома. Тормозная ручка пронзила кожу на правом бедре школьницы и застряла в ноге.

Пожарные помощи диэлектрических ножниц и других подручных средств откусили тормозные тросики, отсоединили руль от велосипеда и вместе с ним передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи, которые приехали раньше, но не могли забрать девочку из-за мешавшего велосипеда.

Пострадавшую госпитализировали в Новополоцкую городскую центральную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.