Свыше 11 000 рублей заплатят работники одного из колхозов Бешенковичского района за дохлых коров

Ігар Арцюх • 26/8/22 23:49 • Эканоміка

Более 11 000 рублей должны одному из сельхозпредприятий Бешенковичского района работники за 55 сдохших коров — так решил суд.



Иск о взыскании был подан прокурором Бешенковичского района после того как в ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что с января по апрель 2021 года там произошел падеж сельхозживотных. При этом должностные лица организации какие-либо документы об этом не составляли, в отчеты о движении скота и птицы сведения не вносили.

Бригадиры производственных бригад, главный зоотехник и главный ветеринарный врач скрыли сам факт падежа, чем нарушили должностные обязанности по ведению документации, учету и отчетности по животноводству, бережному отношению к имуществу нанимателя, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Поскольку документы не составлялись, настоящую причину произошедшего выяснить не представилось возможным – трупы животных утилизированы без документации.

В результате, по мнению прокуроров, отсутствие более полусотни голов КРС стало недостачей для нанимателя.

Решение суда о взыскании еще не вступило в законную силу, и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.