Лошадка упала в колодец в Докшицком районе, ее доставали трактором

• 26/8/22 15:21 • Экалогія

Утром 26 августа в Докшицком районе в заброшенный колодец провалилась лошадь, на помощь вызвали МЧС.
Лошадка упала в колодец в Докшицком районе, ее доставали трактором. Фото МЧС

Животное попало в беду в городском поселке Бегомль. К месту происшествия направили ближайшее подразделение пожарной аварийно-спасательной части №2 Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Приехавшие на вызов спасатели обнаружили в заброшенном колодце лошадь. Вытащить ее удалось при помощи трактора МТЗ-82.1 РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник».

Лошадка упала в колодец в Докшицком районе, ее доставали трактором. Фото МЧС

Спасенное животное травм не получило и в ветеринарной помощи не нуждалось, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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