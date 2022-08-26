Лошадка упала в колодец в Докшицком районе, ее доставали трактором
Утром 26 августа в Докшицком районе в заброшенный колодец провалилась лошадь, на помощь вызвали МЧС.
Животное попало в беду в городском поселке Бегомль. К месту происшествия направили ближайшее подразделение пожарной аварийно-спасательной части №2 Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Приехавшие на вызов спасатели обнаружили в заброшенном колодце лошадь. Вытащить ее удалось при помощи трактора МТЗ-82.1 РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник».
Спасенное животное травм не получило и в ветеринарной помощи не нуждалось, сообщается пресс-службой МЧС.
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