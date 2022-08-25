Несмотря на запрет посещения лесов в Витебской области, там продолжают пропадать люди

Зоя Машэка • 25/8/22 13:34 • Экалогія

24 августа в Полоцком районе в лесу возле деревни Городище заблудилась 53-летняя женщина.



Женщина потерялась среди белого дня, искать ее направили семь человек на двух автомобилях. Поиски длились более часа, обнаружить заблудившуюся удалось работникам лесхоза. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.

Отметим при этом, что из-за высокой вероятности возникновения лесных пожаров с 23 августа посещение лесов в Витебской области запрещено во всех районах.