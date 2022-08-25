Больше всего желающих стать юристами — узнали итоги вступительной кампании в Витебской области

Сяржук Серабро • 25/8/22 17:07 • Адукацыя

Самый большой конкурс в высшие учебные заведения Витебщины составлял 6,7 человека на место, а в учреждения среднего специального образования — 2,7 человека. Куда больше всего стремились абитуриенты?



В отличие от прошлого года, все пять ВУЗов Витебской области на 100% выполнили план по приёму на бюджетную форму образования. Всего же за счет средств бюджета и на условиях оплаты в университеты и академию зачислили 4169 человек.

Наибольший конкурс сложился на следующих специальностях:

ВГУ – «Правоведение» (6,7 чел. на место); ПГУ – «Правоведение» (5,4); ВГТУ – «Дизайн (коммуникативной среды)» (3,6); ВГМУ – педиатрический факультет (2,2); ВГАВМ – «Ветеринарная санитария и экспертиза» (2).

В прошлом году лидировали желающие стать дизайнерами, тогда в ВГТУ на одно место по этой специальности претендовали 8,6 человека.

В учреждения среднего специального образования региона зачислено 3896 человек. Средний конкурс здесь составил 1,15 человека на место. А наибольший средний конкурс (за счет средств бюджета) сложился в учреждении образования «Оршанский колледж – филиал УО «Белорусский государственный университет транспорта» – 2,7 человека на место по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» специализации «Управление движением на железнодорожном транспорте».

Среди поступивших в этом году диплом с отличием 129 имеют абитуриентов, 266 человек обладают медалями. Вне конкурса на основании льгот зачислили 54 абитуриента, без вступительных испытаний – 292.

В ВУЗы поступили 2794 выпускника городских школ (67%) и 564 выпускника сельских школ (13,5%). Еще 759 человек поступали в ВУЗы с дипломом о среднем специальном образовании, 166 — с профессионально-техническим образованием, а 37 решили получить второе высшее образование.

На учебу в высшие учебные заведения Витебской области в 2022 году поступило 56 иностранцев, сообщает пресс-служба КГК.