В Витебске мотоциклист врезался в остановившуюся перед переходом легковушку

Іван Дзедушкін • 24/8/22 21:04 • Здарэнні

21-летний парень пострадал в результате столкновения мотоцикла и авто на улице Академика Павлова в Витебске.



24 августа около 17:00 мотоциклист на «Иж Планета-2» совершил столкновение с остановившемся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов легковым автомобилем «Audi».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла был доставлен в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.