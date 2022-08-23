За прошедшую неделю в Витебской области резко увеличилось количество утонувших

Зоя Машэка • 23/8/22 15:36 • Здароўе

Сразу на 14% выросло количество жертв несчастных случаев на воде Витебской области всего за семь дней.



Если по состоянию на 12 августа в регионе насчитывалось 36 утонувших людей, то к 19 августа их количество увеличилось до 41.

Все эти дни на Витебщине стояла жаркая погода и температура атмосферного воздуха достигала 30 градусов по Цельсию. Отклонение от нормы составляло от +1,5 до +5 градусов.

Напомним, что уже 20 августа утонул еще один человек — из озера Соро в Бешенковичском районе извлекли тело 45-летнего безработного.

Так что в Витебской области утонули уже как минимум 42 человека. Это, однако, все равно гораздо ниже прошлогодних показателей, когда за аналогичный период в Витебской области утонули 77 человек, 9 из которых были детьми.