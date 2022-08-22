В Витебске осудили таксиста, у которого в результате ДТП пострадал пассажир

Іван Дзедушкін • 22/8/22 16:12 • Здароўе

18 августа в Витебске завершился суд над таксистом, у которого в результате ДТП пострадал пассажир.



Авария произошла 20 августа прошлого года, как установлено судом, водитель такси вел автомобиль, в котором находилось двое пассажиров, со скоростью около 21 км/ч. Он выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора и, не убедившись в безопасности своего маневра, начал разворот, выехав на встречную полосу движения, где в него врезался «Volkswagen Passat».

В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся в такси пассажир получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

На суде таксист признал вину полностью. Приговором суда Октябрьского района Витебска он

признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.