С завтрашнего дня запрещено посещать леса Витебщины

Сяржук Серабро • 22/8/22 21:30 • Экалогія

С 23 августа в Витебской области вводится запрет на посещение лесов во всех районах.



В связи со значительным повышением температуры и продолжительным отсутствием осадков в регионе установлен 4 класс пожарной опасности.

— Поэтому с завтрашнего дня вводится запрет на посещение лесов по всей области. Этот запрет будет снят, когда на территории Витебщины пройдут обильные осадки и температура воздуха уменьшится, — пояснил начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего хозяйства Витебского ГПЛХО Владимир Коньков.

Витебская область последней в Беларуси начинает ограничивать посещение лесов. На 22 августа в других регионах страны ограничение или запрет на посещения лесного фонда был введен уже в 90 районах. Оперативно отследить ситуацию можно на специальной карте Министерства лесного хозяйства.

При обнаружении возгорания лесу, необходимо сообщить об этом в местный лесхоз или лесничество.

Напомним, что с 22 августа в Витебской области начался легальный сбор брусники. Запрет на посещение лесов может сорвать заготовку этой ягоды.