В Шарковщинском районе сгорела ворохосушилка и несколько тонн пшеницы

ННВ • 21/8/22 19:20 • Эканоміка

Утром 20 августа в Шарковщинском районе произошел пожар на ворохосушилке с пшеницей, часть урожая уничтожена.



Ворохосушилка в деревне Зорька, построенная еще в 1975 году, загорелась в семь часов утра. В результате пожара в здании было повреждено 15 квадратных метров крыши, 35 квадратных метров пола и 4 тонны пшеницы, сообщается пресс-службой МЧС.

Пожарным удалось спасти от огня еще 4 тонны пшеницы. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается.