В Бешенковичском районе утонул мужчина

ННВ • 21/8/22 20:50 • Здароўе

20 августа в Бешенковичсом районе утонул человек.



В озере Соро у деревни застенки в 23:43 обнаружили тело утонувшего мужчины. Спастаели извлекли его из воды, погибшим оказался 45-летний безработный, сообщается пресс-службой МЧС.

Тремя днями ранее, 17 августа, судя по карте оперативной обстановки, утонул человек в Витебском районе. Однако подробностей об этом инциденте не сообщалось.