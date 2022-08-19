Нога ребенка застряла в конструкции катамарана в Россонах

ННВ • 19/8/22 15:48 • Турызм

Вечером 18 августа 12-летний мальчик оказался заблокированным в конструкции катамарана в Россонах.



В 19:30 спасателям сообщили, что нужна помощь ребенку. В районе колхозной улицы мальчику зажало ногу в катамаране.

С помощью гидравлических ножниц работники МЧС разжали части катамарана и извлекли ногу ребенка. Его осмотрели медики, и чуть позже отпусти домой. В медицинской помощи и госпитализации он не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.